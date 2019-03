Mobilità sostenibile in Alto Adige: torna l’ECOurban con il Snow&Golf E-Trophy

Venerdì 5 aprile pomeriggio sarà Piazza Terme a Merano a dare il benvenuto ai veicoli elettrici partecipanti alla 4ª edizione della manifestazione ECOurban ideata e organizzata dall‘associazione altoatesina per la salvaguardia dell’ambiente ECOmove. L‘accredito e la prima sfida a squadra si terranno il giorno seguente a Plan in Val Passiria. Rispettando il primo paese senz’auto dell’Alto Adige le vetture elettriche resteranno parcheggiate fuori dal centro abitativo, mentre gli equipaggi accompagnati a piedi da un esperto impareranno a conoscere meglio la località sciistica. A fine percorso e dopo una degustazione di prodotti locali i partecipanti suddivisi in gruppi dovranno rispondere a diverse domande sul territorio. Il pomeriggio prosegue in auto con un e-tour per la Val Passiria che porterà gli amanti della mobilità sostenibile a San Leonardo ad assistere all’inaugurazione della stazione di ricarica, acquistata grazie al generoso contributo dell‘associazione tedesca TFF (Tesla Fahrer und Freunde). L’anno scorso, infatti il presidente TFF Ulrich Hopp, volle che la partecipazione di alcuni suoi associati all‘evento ECOurban 2018 non si limitasse alla sola bella esperienza, ma che contribuisse con un impegno diretto per il futuro a mobilità elettrica della valle consegnando all‘associazione turistica un buono di € 500 per l‘acquisto di una stazione di ricarica. Il programma prosegue con un‘ulteriore sfida a squadre al campo da golf del Quellenhof Luxory Resort Passeier. La giornata si conclude con un aperitivo e il Golf Supper.

Dopo un’immersione nella storia locale con una visita guidata al Museo Passiria, casa dell’eroe tirolese Andreas Hofer, domenica 7 aprile si conclude il programma di questa edizione di ECOurban con il e-tour attraverso il Passo Giovo per raggiungere Vipiteno.

Non è un caso infatti, che l’associazione altoatesina per la salvaguardia dell’ambiente ECOmove, ritorni con la manifestazione ECO Urban proprio in Val Passiria, dove si punta da anni sulla mobilità dolce. “L’amore per la nostra terra e il desiderio di posizionare il Sudtirolo come regione più attenta al turismo e mobilità sostenibili ci hanno spinto a fondare un’associazione, che rispecchiasse questa nostra concezione del futuro” dichiara Daniel Campisi di LETSMOVE, uno dei tre soci fondatori insieme a Janpaul Clara di Electro Clara e Maximilian Costa. Molte le aziende che credono nella missione dell’associazione.

ECO Urban è reso possibile grazie al sostegno di LETSMOVE, EVway, Auto Ikaro – BMW i, Kälte Klima Röhler, LiBUS, Niedersteinhof, Fazzi, Electro Clara, BerMarTEC, Scuderia E, Brasolin Auto, Zero Motorcycles, Tesla Fahrer und Freunde e.V., Auto Brenner e-Center, Siebenförcher, Dumeco e Autocity.

Di supporto sono le istituzioni territoriali come il Green Mobility Alto Adige, la Fiera Bolzano, l’istituto per l’innovazione tecnologica IIT, Alperia e le associazioni turistiche locali di Merano e della Val Passiria.