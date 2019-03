Montagna, Abruzzo: scialpinisti in difficoltà recuperati dal Soccorso Alpino

Nella serata di ieri i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, stazione di Avezzano, hanno raggiunto due scialpinisti in difficoltà.

I due sciatori avevano raggiunto in mattinata la vetta del monte Viglio (la cima più elevata dei monti Càntari a cavallo tra la provincia dell’Aquila e quella di Frosinone): contavano, dopo la discesa con gli sci sul vallone della Portella, di proseguire a piedi per un breve tratto e di concludere l’escursione in poco più di due ore. Una volta tolti gli sci hanno imboccato il sentiero, ma si sono ritrovati in una forra con salti rocciosi anche di 20 metri. Una di queste pareti verticali ha arrestato la discesa.

A questo punto i due scialpinisti hanno preferito allertare il 118.

A tarda ora l’operazione è stata portata a conclusione con successo.