Moria api, appello a Fedriga: “Agricoltura in crisi”

“Un appello al Governatore Massimiliano Fedriga affinche’ prenda in mano questa situazione per favorire la ricerca di una soluzione”. Lo ha lanciato l’ex senatore di Forza Italia Ferruccio Saro e politico di spicco in Fvg, riferendosi all’inchiesta della Procura di Udine sulla moria delle api nelle campagne friulane che in questi giorni sta scuotendo il mondo dell’agricoltura locale.

Saro ha confermato di essere tra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta e di aver ricevuto un avviso di garanzia negli scorsi giorni perche’ proprietario di uno dei terreni coinvolti nelle indagini. Per questo, gli e’ stato anche notificato un provvedimento di sequestro preventivo dei terreni, nella sola forma della inibizione per il 2019 alla coltivazione di mais conciato con qualsiasi principio attivo tossico per le api.

Alcuni appezzamenti di cui Saro e’ proprietario a Fagagna e Martignacco rientrerebbero all’interno dei “cerchi” realizzati dalla Procura nel raggio di impollinazione delle api degli apiari in cui l’anno scorso era stata registrata la moria.

“Questa situazione sta creando grande malessere. Ci sono centinaia di agricoltori indagati, gente anziana, piccoli agricoltori, che sono i primi a volere la tutela dell’ambiente – ha spiegato prendendo le difese degli agricoltori – Questa situazione crea moltissima insicurezza e incertezza sul futuro dell’agricoltura della nostra regione. Spero si possa riuscire a chiarire la situazione il piu’ rapidamente possibile.

Sarebbe stato opportuno che venisse fatto un tavolo di confronto tra magistratura, rappresentanti delle istituzioni regionali, le categorie, i tecnici per verificare sul piano tecnico- scientifico come stanno realmente le cose senza doversi trovare in questa situazione. L’agricoltura friulana e’ gia’ in profonda crisi. Rischiamo di pregiudicare il futuro dell’agricoltura del Friuli Venezia Giulia”. A propria difesa, Saro ha precisato di “non essere stato colui che ha seminato i suoi terreni. Le successive lavorazioni fino al raccolto sono state fatte dal terzista”.