Morte cerebrale e donazione d’organi e tessuti ai fini del trapianto: il 27 marzo a Reggio Calabria il congresso-corso ECM sul tema

La morte cerebrale e la donazione di organi e tessuti ai fini del trapianto è il tema del congresso-corso ECM promosso dal Coordinamento aziendale Trapianti del Grande ospedale metropolitano e l’Ordine delle professioni infermieristiche di Reggio Calabria per le 9 del 27 marzo nell’aula “Spinelli” dello stesso Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli”.

Dalla morte encefalica al mantenimento del potenziale donatore fino al prelievo delle cornee, l’obiettivo maestro del corso è formare e informare – modalità, refresh course – infermieri e medici soffermandosi su aspetti tutt’altro che scontati, come la manifestazione di volontà e il monitoraggio del potenziale donatore, in relazione a leggi vigenti e protocolli, procedure da segure e check-list ricollegabili al processo di donazione e trapianti di organi e di tessuti.

Fondamentale profilo affrontato, l’efficacia ed efficienza del lavoro in team tra medici, infermieri e strutture sanitarie, come pure i protocolli operativi da condividere col coordinamento e gli infermieri coinvolti nel processo donazione/prelievo e trapianto.

Sarà peraltro l’occasione per porre le basi per riproporre ciclicamente l’evento, ipotizzando protocolli d’intesa con altre Aziende sanitarie territoriali.