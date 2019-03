Morte Imane Fadil: “Se ci sono elementi radioattivi, potrebbe essere un omicidio molto raffinato”

Vincenzo D’Anna è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino.

Il presidente dell’Ordine Nazionale dei Biologi ha parlato della morte di Imane Fadil: “Che nel sangue di molti soggetti sia presente un elevato tasso di metalli pesanti è stato riscontrato a prescindere da questo evento, e sono gli effetti dell’inquinamento, dell’aria, del suolo, delle acque o degli alimenti. Se dall’autopsia o dagli esami tossicologici, però, se dovesse venir fuori che ci sono degli elementi radioattivi, non ci troveremmo davanti ad un inquinamento da metalli pesanti, ma ci troveremmo di fronte a qualche altra cosa, ad un omicidio molto raffinato, che non sarebbe alla mercé del primo assassino che passa. Si tratta di sostanze che non sono facilmente reperibili, e allora in questo caso bisognerebbe pensare a degli assassini che rispondono ad entità criminali molto raffinate e molto bene attrezzate“.