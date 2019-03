Napoli: crollo nella Chiesa Santa Maria del Popolo degli Incurabili [FOTO]

Alle prime luci dell’alba, nella Chiesa Santa Maria del Popolo degli Incurabili (anno 1530) di Napoli si è registrato il crollo di una volta di sostegno del pavimento retrostante l’altare maggiore. Il crollo ha provocato anche un cedimento che ha interessato la tomba di Maria D’Ayerba (co-fondatrice dell’Ospedale degli Incurabili) e parte del coro ligneo. Problemi si sono registrati anche in un locale sottostante adibito a garage ad uso privato. Data l’ora in cui si è verificato il fatto ed essendo il locale in questione accessibile a personale autorizzato, l’episodio non ha provocato danno alle persone.

Sul luogo è presente il Commissario Straordinario dell’Asl Napoli 1 Centro, assieme al direttore sanitario dell’Ospedale degli Incurabili Mariella Corvino e ai Vigili del Fuoco. Ancora una volta il commissario straordinario Verdoliva ha sottolineato che “il complesso degli Incurabili necessita di “cure” molto importanti“.