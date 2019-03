Astronomia: la Nebulosa Laguna “catturata” in una magnifica immagine, una delle prime osservazioni di SPECULOOS

Se tu avessi un nuovissimo telescopio all’avanguardia, cosa guarderesti prima? I ricercatori dello SPECULOOS Southern Observatory composto da quattro piccoli telescopi, ciascuno con uno specchio primario di 1 metro – hanno scelto di vedere la Nebulosa Laguna. Il risultato è questa magnifica immagine, una delle prime osservazioni di SPECULOOS. La nebulosa è una nuvola di polvere e gas nella nostra galassia dove nascono nuove stelle, si trova a circa 5000 anni luce da noi.

Questa straordinaria immagine pubblicata dall’ESO è resa ancora più impressionante dal fatto che SPECULOOS non è in realtà progettato per studiare le nebulose. Il nome dice tutto – SPECULOOS, la ricerca di pianeti abitabili che transitano attorno a stelle ultra fredde (in inglese “Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars”). In altre parole, la missione principale di questo telescopio è di trovare pianeti simili alla Terra in orbita attorno a deboli stelle vicine. I candidati che scoprirà saranno studiati ulteriormente in più dettagli da telescopi più grandi, come il prossimo Extremely Large Telescope (ELT) dell’ESO.

SPECULOOS si trova nell’osservatorio Paranal dell’ESO nel deserto di Atacama, in Cile, sfruttando appieno i cieli scuri, le condizioni atmosferiche ideali e i sistemi di supporto di ESO presenti, dall’infrastruttura dei telescopi alle sistemazioni del personale. Avrà un partner, SPECULOOS Northern Observatory nelle isole Canarie, che caccia i pianeti nei cieli settentrionali non visibili dal Cile. Insieme promettono di ampliare enormemente la nostra conoscenza degli esopianeti nel nostro vicinato.