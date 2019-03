I numeri del cancro in Calabria nel 2018: “Ecco come i tumori colpiscono nella regione”

Un’analisi a 360 gradi sui numeri del cancro costantemente aggiornati permette a tutti gli attori della sanità di pianificare al meglio gli interventi necessari.

Quanti nuovi tumori sono stati diagnosticati in Calabria nel 2018? Sono più colpiti gli uomini o le donne? Quanti sono i decessi e le guarigioni nella regione? Sono solo alcune delle domande a cui risponde il capitolo sui dati regionali del volume “I numeri del cancro in Italia 2018”, il censimento ufficiale in grado di offrire una panoramica aggiornata sui numeri delle neoplasie. Questa pubblicazione, firmata dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), dall’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM), da Fondazione AIOM e da PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), rappresenta uno strumento indispensabile sia per gli addetti ai lavori che per i cittadini per conoscere l’impatto dei tumori con i dati epidemiologici relativi agli ultimi 12 mesi a livello nazionale e regionale. Il libro è presentato ai cittadini e alle Istituzioni in un tour nazionale di 10 tappe, la quarta proprio a Catanzaro.

Giovedì 14 marzo, alle 11.30, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” (Viale Europa – Campus Universitario “S. Venuta”, Germaneto, aula G8, livello 1, corpo H) è prevista la conferenza stampa di presentazione del volume con la partecipazione del dott. Antonio Belcastro (Direttore Generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria), del dott. Vito Barbieri (coordinatore AIOM Calabria e dirigente medico presso l’Oncologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro) e della dott.ssa Antonella Sutera (Responsabile Servizio Epidemiologia ASP Catanzaro).