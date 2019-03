Grazie ad un nuovo modello idrologico le risorse idriche non saranno più un problema

La East China Normal University di Shanghai rende nota una collaborazione scientifica tra scienziati cinesi ed europei che ha portato allo sviluppo di un nuovo modello idrologico finalizzato ad una migliore previsione delle risorse idriche, in particolare per i bacini senza dati di deflusso.

Il processo di deflusso delle piogge svolge un ruolo importante nel ciclo dell’acqua terrestre di conseguenza l’accuratezza della previsione del drenaggio è essenziale per la prevenzione e l’attenuazione delle inondazioni, la gestione delle risorse idriche, il controllo dell’inquinamento idrico e il ripristino degli ecosistemi acquatici. Gao Hongkai, docente dell’Università di Shanghai, ha spiegato che riuscire a fare delle previsioni non è facile dato che i bacini di solito hanno un’area molto grande, spesso composta da migliaia di chilometri quadrati, aggiungendo che le condizioni climatiche, del terreno e della vegetazione hanno un impatto significativo sul processo di deflusso delle piogge. Gli scienziati provenienti da Cina, Paesi Bassi, Regno Unito e Germania hanno impiegato ben sei anni per sviluppare il nuovo modello idrologico che non ha bisogno di dati di deflusso come input necessario per adattarsi ai parametri del modello. Il nuovo modello è stato testato con successo in oltre 300 bacini con diversi climi, vegetazione, suolo e terreno nel Regno Unito e negli Stati Uniti ed ha un grande potenziale anche nei Paesi in via di sviluppo.