Arriva la conferma di un nuovo studio: i vaccini contro il morbillo non provocano l’autismo

Un nuovo studio danese pubblicato su “The Annals of Internal Medicine” dell’American College Physicians ha concluso che i vaccini contro morbillo, rosolia e parotite non hanno alcun legame con l’autismo.

Il team di esperti è giunto alla suddetta conclusione dopo avere analizzato i dati relativi a 657.461 bambini nati tra il 1999 e il 2010 in Danimarca – controllati annualmente fino al 2013 – e 6.517 casi di autismo.

Gli stessi ricercatori avevano già condotto un’altra ricerca sull’autismo nel 2002 dal quale emergeva che non vi sono legami con le vaccinazioni.