Olimpiadi Italiane di Astronomia 2019: ecco l’elenco dei giovani ammessi alla Finale Nazionale

Il 14 e 15 febbraio si è svolta la Gara Interregionale 2019 delle Olimpiadi di Astronomia. Le giurie delle dieci sedi e il Comitato Organizzatore hanno ora portato a termine tutte le valutazioni degli elaborati e hanno selezionato 80 studenti (20 per la categoria Junior 1, 30 per la categoria Junior 2 e 30 per la categoria Senior), ammessi alla Finale Nazionale 2019. I finalisti hanno dovuto superare due selezioni molto difficili. Gli iscritti all’edizione 2019 delle Olimpiadi sono stati 8390 e di questi solo 875 sono stati ammessi alla Gara Interregionale.

Come si legge sul sito olimpiadidiastronomia.it “Anche l’edizione 2019 ha registrato un eccellente livello medio di preparazione, testimoniato dai tanti voti molto alti assegnati in tutte le sedi“. La Finale Nazionale 2019 si terrà a Matera dal 15 al 17 aprile presso l’Istituto Comprensivo Statale “F. Torraca”. Saranno poi proclamati vincitori delle Olimpiadi Italiane di Astronomia 2019 i cinque studenti, per ogni categoria, che avranno conseguito i punteggi migliori. Ai quindici vincitori sarà assegnata la medaglia “Margherita Hack” per l’edizione 2019 della manifestazione. Inoltre, in accordo con il regolamento delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia (IAO) verrà formata la Squadra Nazionale eletta a partecipare alle IAO 2019, che sarà costituita da cinque studenti, tre della categoria Junior 2 e due della categoria Senior. Alla Finale Nazionale i candidati si troveranno di fronte ad una gara teorica (risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica, cosmologia e fisi.ca moderna) e in una prova pratica (analisi di dati astronomici).

Ecco i vincitori:

Categoria Junior 1

1) Ambrogio Miriam Istituto Compr. Statale di Motta S. Giovanni – Motta S. Giovanni (RC)

2) Bertolino Elena Istituto Comprensivo Statale “Ciriè I” – Ciriè (TO)

3) Bianchi Alessandro Maria Scuola Secondaria di I.mo grado Paritaria “Maria Ausiliatrice” – Lecco

4) Brighente Filippo Istituto Comprensivo Statale “A. Pisano” – Caldiero (VR)

5) Campagna Leonardo Istituto Comprensivo Statale “F. Torre” – Benevento

6) Campolo Demetrio Istituto Comprensivo Stat. “Giovanni XXIII” – Villa S. Giovanni (RC)

7) Cervi Elena Scuola Secondaria di I.mo grado Paritaria “S. Orsola” – Guastalla (RE)

8) Chiacchio Silvia Istituto Comprensivo Statale “B. Telesio” – Reggio Calabria

9) Cosentino Chiara Scuola Sec. I.mo grado Stat. “M. Pluchinotta” – S. Agata li Battiati (CT)

10) De Benedetto Sara Istituto Comprensivo Statale “F. Torraca” – Matera

11) Fasone Francesco Scuola Media Statale “N. Martoglio” – Belpasso (CT)

12) Ferrante Giovanni Istituto Comprensivo Statale “Piaget – Majorana” – Roma

13) Luppino Chiara I.C. Stat. “Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà” – Sant’Eufemia d’As. (RC)

14) Luzi Ernesto Istituto Comprensivo Stat. “Folignano – Maltignano” – Folignano (AP)

15) Mobilia Valerio Istituto Comprensivo Statale “Via Carotenuto 30” – Roma

16) Monaco Lorenzo Scuola Sec. I.mo grado Stat. “M. Pluchinotta” – S. Agata li Battiati (CT)

17) Re Marialucia Istituto Comprensivo Statale di Nardò – Nardò (LE)

18) Verbich Jacopo Istituto Comprensivo Statale “G.Roli” – Trieste

19) Visciglia Mariaeleonora Istituto Comprensivo Statale “Perri – Pitagora” – Lamezia Terme (CZ)

20) Wang Xu Luna Ist. Compr. Stat. “Isola – Colledara” – Isola del Gran Sasso d’Italia (TE)

Categoria Junior 2

1) Baccifava Jonathan Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “G. Galilei” – Macerata

2) Bagnato Maya Liceo Scientifico Statale “G. Gandini” – Lodi

3) Campisi Antonio Liceo Scientifico e delle S. A. Statale “V. Arangio-Ruiz” – Augusta (SR)

4) Carbone Marco Liceo Scient. e delle S. A. Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria

5) Casini Beatrice Liceo Scientifico Statale “Nomentano” – Roma

6) Citterio Lorenzo I.I.S. Statale “Galilei – Tiziano” – Belluno

7) Cutrona Simone Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” – Catania

8) Decanio Pietro Liceo Scientifico e delle S. A. Statale “O. Tedone” – Ruvo di Puglia (BA)

9) Ferraro Maria Antonietta Liceo Scientifico e delle S. A. Statale “A. Volta” – Reggio Calabria

10) Fisichella Simone Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “Principe di Napoli” – Assisi (PG)

11) Fratta Caterina Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “M. Grigoletti” – Pordenone

12) Furlan Sebastian Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “G. Marconi” – Carrara

13) Giosuè Gianluca Liceo Scientifico Statale “P. Ruffini” – Viterbo

14) Grande Enrico Peter I.I.S. Statale “A. Avogadro” – Torino

15) Hasan Karim Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “M. Grigoletti” – Pordenone

16) Labate Gabriele Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – Bagnara Calabra (RC)

17) Lo Bianco Maria Sole Liceo Scientifico Statale “T. Levi Civita” – Roma

18) Loche Alessandro Liceo Scientifico Statale “Euclide” – Cagliari

19) Marinelli Pierluigi Liceo Scientifico Statale “T. Levi Civita” – Roma

20) Morgante Antonino I.I.S. Statale “L. Nostro – L. Repaci” – Villa S. Giovanni (RC)

21) Ravenda Martina Felicia Liceo Classico Statale “T. Campanella” – Reggio Calabria

22) Rondini Angelo Liceo Scientifico Statale “G. Marconi – P. Aldi” – Grosseto

23) Roux Rémi Liceo Scientifico Statale “E. Berard”- Aosta

24) Rucco Matteo Maria Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – Aversa (CE)

25) Sanseverinati Sasha Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “G. Bruno” – Budrio (BO)

26) Sergi Samuele Liceo Scient. e delle S. A. Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria

27) Sorrentino Luigi Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” – Cittanova (RC)

28) Staffieri Andrea Liceo Scientifico Statale “D. Alighieri” – Matera

29) Stiro Marika Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” – Catania

30) Zandegiacomo Sampogna Silvio Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – Pieve di Cadore (BL)

Categoria Senior

1) Aiello Marianna Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” – Catania

2) Altomonte Vittoria Liceo Scientifico Statale “Euclide” – Bova Marina (RC)

3) Andreacchio Pasquale Liceo Scientifico Statale “M. Guerrisi” – Cittanova (RC)

4) Atzeni Sofia Liceo Scientifico Statale “E. Amaldi” – Roma

5) Baccioli Avio Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “G. Marconi” – Carrara

6) Balzani Mattia Liceo Statale “I. Nievo” – Padova

7) Bozzini Matteo Liceo Scientifico Statale “G. Gandini” – Lodi

8) Caccese Pietro Liceo Scientifico Statale “G. Mercalli” – Napoli

9) Caggese Silvia Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – Bari

10) Caldarelli Giovanni Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “G. Galilei” – Macerata

11) Calogero Giacomo Liceo Scientifico Statale “G. Banzi Bazoli” – Lecce

12) Cama Andrea Liceo Scient. e delle S. A. Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria

13) Cassano Sara Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – Bari

14) Cerroni Francesco I.I.S. Statale “A. Malignani” – Udine

15) Conte Francesco Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” – Catania

16) D’Agostino Marco Liceo Scientifico Statale “Saffo” – Roseto degli Abruzzi (TE)

17) Dimitrov Mihail Liceo Scient. e delle S. A. Statale “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria

18) Ficano Abel Liceo Statale “Vasco – Beccaria – Govone”- Mondovì (CN)

19) Fonzar Gabriele I.I.S. Statale “Galilei – Tiziano” – Belluno

20) Fulgheri Matteo Liceo Scientifico Statale “Euclide” – Cagliari

21) Gibilaro Andrea Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” – Catania

22) Giustozzi Daniele Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “G. Galilei” – Macerata

23) Maisano Domenico Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – Bagnara Calabra (RC)

24) Martucci Anastasia Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” – Cosenza

25) Petrucci Lorenzo Liceo Scient. e delle S. A. Stat. “Falcone – Borsellino” – Zagarolo (RM)

26) Pigliacampo Tommaso Liceo Scient. e S.A. Statale “L. da Vinci” – Civitanova Marche (MC)

27) Proserpio Elia Liceo Scientifico e delle S. A. Statale “G. Aselli” – Cremona

28) Sanseverinati Sara Liceo Scientifico e delle S.A. Statale “G. Bruno” – Budrio (BO)

29) Soia Andrea I.I.S. Statale “Galilei – Tiziano” – Belluno

30) Verduci Alexia I.I.S. Statale “L. Nostro – L. Repaci” – Villa S. Giovanni (RC)