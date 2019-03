Onde gravitazionali: da domani Ligo e Virgo tornano ad ascoltare l’universo

Inizia il countdown per tornare in ascolto dell’universo: da domani il rivelatore americano Ligo e l’europeo Virgo si accenderanno di nuovo dopo un anno di pausa. Più potenti che mai, saranno pronti a catturare nuovi segnali delle onde gravitazionali. “Potranno osservare il cielo a una distanza doppia e a un volume otto volte superiore rispetto a quello del precedente periodo di presa dati“, ha spiegato all’ANSA Viviana Fafone, dell’Universita’ di Roma Tor Vergata e responsabile nazionale per l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) della collaborazione Virgo. Da una partee all’altra dell’oceano Atlantico i due rivelatori di onde gravitazionali riprenderanno a lavorare all’unisono. A Cascina, vicino Pisa, si accenderà Virgo, il rivelatore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (Ego), al quale l’Italia partecipa con l’Infn; nello stesso istante negli Stati Uniti si accenderanno le due macchine del rivelatore Ligo, una nello Stato di Washington e l’altra in Louisiana. Insieme faranno una sorta di triangolazione che permetterà di inquadrare con maggior precisione la zona di cielo dalla quale provengono i segnali. Se finora grandi sorprese sono arrivate dall’eco delle collisioni di buchi neri e delle stelle di neutroni, estremamente dense, in questo nuovo periodo di osservazione si spera di catturare segnali da fonti molto rare, come l’esplosione di supernovae e pulsar.