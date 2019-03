Onde gravitazionali, Open Science: LIGO e VIRGO rendono pubblici i dati del secondo periodo di presa dati

La collaborazione LIGO/VIRGO ha reso pubblici i dati dei rivelatori relativi al secondo periodo di presa dati chiamato in gergo O2, cominciato il 30 novembre 2016 e conclusosi il 25 agosto 2017. I dati sono stati pubblicati sul Gravitational Wave Open Science Centre e comprendono oltre 150 giorni di dati registrati da entrambi gli osservatori Advanced LIGO e 20 giorni di dati registrati da ADVANCED VIRGO che si è unito ai due LIGO il 1 agosto 2017: si tratta del più vasto insieme di dati di interferometri di ultima generazione per la rivelazione delle onde gravitazionali. In questo intervallo sono state osservate sette fusioni di sistemi binari di buchi neri e, per la prima volta, è stata osservata la fusione tra due stelle di neutroni. Oltre ai dati viene resa disponibile anche una dettagliata documentazione e vengono forniti collegamenti a strumenti software open source, tutto il materiale potrà essere liberamente usato sia per studi scientifici sia per attività didattiche. ADVANCED VIRGO sta per entrare nell’ultimo periodo di presa dati di prova, ER14, al termine del quale prenderà l’avvio della nuova campagna di osservazione O3.