Orangotango drogato in valigia, fermato turista russo

Arrestato un turista russo all’aeroporto di Bali: ha cercato di contrabbandare un orangotango che era stato drogato e chiuso in valigia. L’uomo aveva intenzione di tenerlo a casa come “animale da compagnia” ma è stato scoperto dagli agenti di sicurezza: una volta aperta la valigia, è stato trovato un esemplare maschio di due anni che dormiva, probabilmente drogato.

All’interno della valigia la polizia ha anche trovato due gechi vivi e cinque lucertole.

Il turista russo ha spiegato che l’orangotango era un regalo di un amico che a sua volta l’aveva acquistato in un mercato a Giava per 3mila dollari, convincendolo che poteva tenerlo a casa come “animale da compagnia”: l’uomo rischia fino a 5 anni di prigione e 7mila dollari di multa per contrabbando.