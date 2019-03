Orrore in Piemonte: trovata una distesa di animali selvatici chiusi in grandi sacchi neri

A Cressa, in provincia di Novara, nei boschi che sono attraversati dall’autostrada Voltri-Sempione, è stato rinvenuto un vero e proprio cimitero di animali selvatici. Il particolare agghiacciante è che le povere creature erano state chiuse in sacchi neri e abbandonati nei pressi di un fontanile. Si tratta, nello specifico, di un grande cinghiale femmina del peso di circa un quintale, un cinghiale di qualche mese di vita, daini, caprioli e lepri. Ad accorgersi della presenza dei sacchi e del loro orribile contenuto sono stati dei contadini che si stavano recando nei campi per i lavori. Il sindaco, Gino Tacca, allertato dai contadini, si è recato sul posto con la polizia municipale e ha avvertito l’Asl e i carabinieri.

«Uno spettacolo agghiacciante – racconta Tacca, cacciatore e membro dell’associazione provinciale “Pro segugio” – che mi ha lasciato senza parole, perché non riesco neppure a immaginare come si possa arrivare a questo livello di follia e di irresponsabilità. Gli animali sono stati lasciati vicino a una fontana e nel giro di qualche giorno, col caldo, le carcasse avrebbero iniziato a decomporsi e a causare un inquinamento irreparabile dell’acqua». I motivi di un gesto simile sono sconosciuti e si tratta di un vero e proprio giallo, anche perché la maggior parte degli animali non presenta ferite da arma da fuoco. «Questo è ancora più inquietante – chiosa il sindaco – sembra che siano stati uccisi con qualche iniezione o comunque non con le armi. E’ davvero un mistero, anche perché non trova nessuna giustificazione un abbandono di questo genere in mezzo ai boschi. Se qualcuno va a caccia di selvatici, anche abusivamente, poi non li abbandona ma li consuma. E’ un episodio assurdo, privo di ogni logica, e per questo è ancora più pericoloso. Cosa c’è dietro a un gesto di questo genere?».

I sacchi, che erano lacerati, potrebbero anche essere stati lanciati dal viadotto dell’autostrada A26 che passa sopra il bosco; operatori dell’Asl li hanno ora ritirati e le carcasse saranno sottoposte ad analisi per capire cosa è accaduto agli animali selvatici e cosa ha provocato la loro morte.