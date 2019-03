Palermo: acqua torbida a Bagheria, “nessun rischio per la salute pubblica”

Da qualche giorno l’acqua che esce dai rubinetti a Bagheria (Palermo) è torbida e il Comune invita i cittadini a limitare l’utilizzo della risorsa idrica “ai soli fini igienici“: dopo le numerose lamentele dei cittadini, l’Amministrazione tiene a sottolineare che “non c’è rischio per la salute pubblica per l’acqua distribuita in rete: il divieto riguarda soltanto la possibilità di berla“.

“Sono queste le prescrizioni relative alla temporanea non potabilità dell’acqua“, spiega il Comune: “Dagli ultimi controlli dell’Asp l’acqua risulta di buona qualità e non inquinata ma necessitano controlli da parte del Comune quindi precauzionalmente si rende necessario prescrivere l’utilizzo igienico sanitario dell’acqua e vietare che si beva a meno che non si disponga di un depuratore domestico. Si tratta di una situazione temporanea e gli uffici si sono già attivati per attivare i controlli e le analisi necessarie, nel frattempo, ripetiamo, cautelativamente, è stato prescritto l’uso per fini igienici“.