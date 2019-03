Parchi, Fulco Pratesi: “Donatella Bianchi al parco delle Cinque Terre una splendida notizia”

“La scelta di Donatella Bianchi per la presidenza del parco delle Cinque Terre è una splendida notizia sia per il parco che per il WWF che da sempre si batte per difendere e promuovere le aree protette del nostro paese”: lo ha dichiarato il presidente onorario del WWF Italia Fulco Pratesi commentando l’indicazione da parte del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, su cui il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha già annunciato l’intesa, della presidente del WWF Italia Donatella Bianchi alla guida del Parco delle Cinque Terre.

“Oggi più che mai i parchi nazionali che attraversano un periodo di difficoltà hanno bisogno di competenza, autorevolezza e passione – conclude il presidente onorario del WWF -. Qualità che di certo non mancano a Donatella che, ne siamo certi, farà un ottimo lavoro”.