In relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile in Piemonte, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga, per 12 mesi, dello stato d’emergenza nei territori della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Vercelli, i cui Comuni appartengono agli Ambiti territoriali ottimali (Ato) 2, 3, 4 e 6.