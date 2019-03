Ponte Morandi: i tempi per la ricostruzione saranno rispettati “ma la salute va garantita”

Il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha commentato il rinvio della demolizione della pila 8 di Ponte Morandi a seguito del ritrovamento di alcune particelle di amianto all’interno degli inerti utilizzati nella costruzione della vecchia struttura, “Stiamo lavorando perché si demolisca e si ricostruisca il Ponte nei tempi previsti, senza che questo possa mettere anche solo minimamente a rischio l’incolumità e la salute delle tante persone che lavorano in quel cantiere e che abitano in quella zona della città[…]Stiamo predisponendo un nuovo piano di rischio per quella demolizione, che si procederà a fare nei prossimi giorni, senza che questo incida minimamente sui tempi, ma con tutte le precauzioni affinché tutti possano serenamente guardare a quel cantiere come un cantiere positivo per la città e senza ombra di paura” ha spiegato il Governatore Toti. “Nelle prossime ore -ha sottolineato il governatore ligure- si elaborerà il piano definitivo di demolizione. Stiamo lavorando tutti quanti perché si possa abbattere con la tecnologia più opportuna che garantisca velocità e sicurezza“