Ponte Morandi, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “sarà consegnato nei tempi previsti”

Il Premier, Giuseppe Conte, di prima mattina annuncia tour cantieri sul suo facebook personale dicendo:”Oggi sarò a Valeggio sul Mincio (Verona) per l’inaugurazione dello stabilimento ‘Fincantieri Infrastructure‘. In questa occasione verrà effettuato il taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo Ponte di Genova. Oggi annuncerò anche le prime tappe del tour sui cantieri delle infrastrutture che sbloccheremo per far ripartire il Paese“. durante la mattinata giunto sul luogo dell’inaugurazione dello stabilimento Fincantieri Infrastructure nel veronese ha dichiarato: “L’immagine di quel Ponte non sia simbolo di solo dolore, ma anche della ricostruzione. Oggi saluto gli amici genovesi, composti ma caldi, che mi hanno sempre accolto. Posso dire che non mancheremo alle nostre promesse, consegneremo l’opera nei tempi previsti […] So che Fincantieri è una vera eccellenza italiana, di cui il governo è orgoglioso“- continua il Presidente del Consiglio dei Ministri- “Il lavoro sinergico tra tecnici e operai di vari stabilimenti, del nord est, del nord ovest, del sud, ricorda la forte vocazione della struttura economica del sistema Italia[…] Ricostruire il Ponte, nel lavoro dei tre cantieri, è l’abbraccio di un intero Paese a una città ferita, ai suoi cittadini. E’ un simbolo di solidarietà“. Le considerazioni del premier sono volte a smorzare i toni dovuti ai ritardi nella demolizione del pilone 8 che hanno rallentato il proseguo degli interventi, secondo tabella di marcia, di circa 2 settimane.