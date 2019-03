Ponte Morandi: stop all’abbattimento del pilone n°8, la commissione sta ancora esaminando la presenza di amianto

Situazione in standby per la commissione esplosivi che è stata costretta a bloccare l’abbattimento del pilone numero 8 del Ponte Morandi, che avrebbe dovuto essere distrutto sabato tramite esplosione controllata. Questo è quello che emerge dalla riunione della Commissione esplosivi che si e’ tenuta in prefettura. I risultati delle analisi sui materiali, che sarebbero dovuti essere pronti oggi, non sono stati ancora terminati. “Siamo in stand by – ha detto Danilo Coppe, titolare della Siag, la ditta di esplosivistica civile cui e’ demandato il compito di distruggere le parti del Ponte che non si devono smontare -. Devono essere perfezionate le analisi” il rischio è sempre quello del probabile utilizzo di amianto negli inerti utilizzati per la costruzione.