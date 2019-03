Nel pomeriggio un uomo è precipitato con un parapendio nella zona di Monasterolo del Castello (Bergamo). L’incidente si è verificato in quota in una area impervia. Sul posto i carabinieri di Casazza e l’elicottero del 118. Le condizioni del ferito sono gravi, non ancora identificato e’ stato ricoverato all’ospedale ‘Papa Giovanni’ di Bergamo.