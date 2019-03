Precipita ultraleggero nel Vicentino: morto il pilota

Un aereo ultraleggero e’ precipitato poco dopo le 15 in una zona boschiva a Cassola, nel Vicentino: il pilota e’ deceduto. Le sue generalita’ non sono al momento note. I vigili del fuoco subito intervenuti da Bassano hanno spento le fiamme del velivolo, che al contatto con il terreno si e’ spezzato in piu’ parti andando a fuoco. L’ultraleggero era decollato dalla vicina aviosuperficie di Cassola, distante un paio di km dal punto dove e’ poi precipitato. Sul posto per i rilievi del caso e le prime indagini per stabilire le cause dell’incidente sono intervenuti gli investigatori della Polizia di Stato.