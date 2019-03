Premio Turing: il Nobel dell’informatica ai pionieri dell’intelligenza artificiale

Assegnato il Premio Turing: il “Nobel dell’informatica“, finanziato da Google, è andato ai “maestri delle macchine”, cioè ai pionieri che hanno rivoluzionato la ricerca sull’intelligenza artificiale, consentendo di aprire la strada ad applicazioni che vanno dalla robotica alla medicina.

Premiati Yoshua Bengio, della Université de Montréal, Geoffrey Hinton, della University of Toronto, e Yann LeCun, della New York University.

L’A.M. Turing Award viene assegnato dall’Association for Computing Machinery (ACM) come riconoscimento per contributi di natura tecnica offerti alla comunità informatica, che aprono la strada a progressi duraturi e di elevata importanza.