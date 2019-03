Prevenzione e Diagnosi della Retinopatia e Maculopatia Diabetica: 2.200 screening gratuiti dal 4 al 28 febbraio 2019

Dal 4 al 28 febbraio 2019 si è svolta in tutta Italia la prima Campagna Nazionale di Prevenzione e Diagnosi della Retinopatia e Maculopatia Diabetica. Un’importante iniziativa nazionale organizzata dal Centro Ambrosiano Oftalmico (CAMO) e dall’Ospedale San Raffaele di Milano, che ha avuto il patrocinio del Ministero della Salute, del Comune di Milano e della Società Oftalmologica Italiana – SOI.

La Campagna, che ha visto la realizzazione su tutto il territorio nazionale di 2.200 screening gratuiti (56% uomini e 44% donne), è nata con lo scopo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sulle complicanze oculari della malattia diabetica e sui rischi ad essa connessi. La retinopatia e la maculopatia diabetica rappresentano, infatti, le alterazioni microvascolari più comuni nei pazienti affetti da diabete mellito (DM).

Oltre agli organizzatori, sono state effettuate prestazioni gratuite da 30 strutture oculistiche di eccellenza: 8 in Lombardia, 4 in Puglia e Toscana, 3 in Campania, 2 in Piemonte. E poi Liguria, Veneto, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Sicilia e Sardegna.