Previsioni Meteo, lo scirocco “infuoca” l’Italia alla vigilia della Festa della Donna: +28°C in Sicilia, +26°C in Abruzzo e Calabria [DATI]

Soffia lo scirocco sull’Italia e fa molto caldo in tutto il Paese: in molte Regioni oggi la temperatura ha superato il muro dei venti gradi, in tutto il Centro/Sud e persino nel cuore della pianura Padana fino ai +22°C al confine tra Lombardia ed Emilia Romagna. Tra le temperature più elevate, spiccano i +28°C a Pace del Mela, +27°C a Palermo e Barcellona Pozzo di Gotto, +26°C a Pescara, Cosenza e Bagheria, +25°C a Barletta, Cerignola e Filottrano, +24°C a Catania, Foggia, Rimini, Senigallia e Jesi, +23°C a Salerno, Caserta, Benevento, Siracusa, Olbia, Chieti, Caltagirone, Lentini, Tropea e Lamezia Terme, +22°C a Bari, Reggio Calabria, Ancona, Torre del Greco, Monopoli, Cesena, Guidonia, Faenza, Vibo Valentia e Serra San Bruno, +21°C a Napoli, Perugia, L’Aquila, Cagliari, Latina, Ferrara, Piacenza, Forlì, Tivoli e Modica, +20°C a Roma, Bologna, Parma, Mantova, Cremona, Reggio Emilia, Avellino, Trapani, Viterbo, Termoli, Imola e Frosinone.

Le temperature rimarranno elevate anche nei prossimi giorni, soprattutto al Centro/Sud: continuerà a fare molto caldo sia domani, Venerdì 8 Marzo, nel giorno della Festa della Donna, e poi ancora nei giorni successivi, nel weekend e nella prima parte della prossima settimana, in quest’inizio del mese di Marzo caldissimo e particolarmente siccitoso in gran parte d’Italia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

