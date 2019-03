Prezzi benzina, diesel e gpl: per ENI nuovo rialzo alla pompa

In rialzo i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa: secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio: si tratta del 9° rialzo per Eni dall’inizio dell’anno, per un totale di 9 cent al litro.

I dati dell’Osservaprezzi carburanti del Mise mostrano un prezzo medio nazionale praticato in modalità self della verde pari a 1,541 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,542 a 1,565 euro/litro (no-logo a 1,521). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,481 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,482 a 1,497 euro/litro (no-logo a 1,460). Il Gpl, infine, va da 0,643 a 0,667 euro/litro (no-logo a 0,638).