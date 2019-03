Arriva la prima sfilata d’Italia dei dolci di Carnevale con il “tutor delle frappe”

Dai tortelli della Lombardia alle tagliatelle fritte dell’Emilia, dalla schiacciata toscana ai grostoli del Trentino, fino agli scroccafusi delle Marche ma anche la pignolata bianconera della Sicilia, il migliaccio della Campania, gli aciuleddi della Sardegna e molto altro. Sono solo alcune delle specialità di Carnevale da tutta la Penisola che si potranno scoprire con il “tutor delle frappe” domani sabato 2 marzo dalle ore 09:30 alla prima sfilata nazionale dei dolci di Carnevale nel mercato di Campagna Amica di via San Teodoro 74 a Roma dove gli agrichef mostreranno in diretta come realizzare a casa i tradizionali dolci di Carnevale, come scegliere gli ingredienti, preparare la pasta, tagliarla, cuocerla e infine decorarla prima di portarla in tavola per parenti e amici.

Appuntamenti sono previsti per il weekend, sabato e domenica, in tutta Italia come a Napoli al mercato di Piazza San Giacomo, dalle ore 9 di sabato 2, con dolci e giochi di carnevale per grandi e piccoli che potranno mascherarsi da frutta e scattarsi un selfie, mentre a Mestre in via Palamidese i bambini si travestiranno da detective del cibo sano, gustoso e stagionale (sabato 2 marzo dalle 11 alle 12) e a Milano i cuochi contadini saranno al lavoro sabato 2 marzo, dalle 10.30 alle 13, al mercato coperto di Campagna Amica in via Friuli 10 con degustazioni di dolci e laboratori per bambini su “Coloriamo la mascherina”. Iniziative sabato anche nelle Isole da Sassari dove sono previsti degustazioni e laboratorio per preparazione delle zeppole con i bambini e a Ragusa nel Mercato coperto di campagna amica via Momigliano con le prelibatezze tipiche preparate dagli studenti dell’alberghiero. Domenica 3 marzo a Bari, in piazza del Ferrarese (dalle ore 10), degustazione di chiacchiere, pizze di ricotta, ciambelle di carnevale e del calzone di cipolla, piatto tipico della tradizione barese mentre ad Ancona lo stesso giorno musica e degustazioni in Via Castelfidardo dalle 9 alle 19,00.

Per l’occasione sarà presentata l’analisi Coldiretti su “Gli italiani pasticceri a casa”, i consumi e le tradizioni del Carnevale 2019”