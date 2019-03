Primavera? Zurigo già si prepara all’estate, potete scommetterci!

A Zurigo, lunedì 8 aprile, si celebra l’arrivo della primavera: un corteo di bambini attraversano la città in costumi storici e di fantasia accanto al cosiddetto “Böögg”, un enorme pupazzo di ovatta bianca come la neve alto più di tre metri che rimanda ad uno degli eventi più spettacolari dell’anno. Durante questa giornata di festa sfilano nella città piena di stendardi le venticinque corporazioni di soli uomini e la società delle donne di Fraumünster che fino alla fine del XVIII secolo erano associazioni di artigiani facenti parte del governo della città e alle sei di sera tutti si ritrovano sulla piazza di Sechseläuten, la più grande della Svizzera. Alla sfilata partecipano circa 3.500 membri delle corporazioni in costumi, abiti tipici e uniformi, oltre a 350 cavalieri, 50 carri trainati da cavalli e 30 bande musicali.

Nella grande piazza i cittadini danno fuoco al Böögg riempito di esplosivo e simbolo dell’inverno, la tradizione vuole che al “pupazzo” si chieda come sarà l’estate. Prima il fuoco lo raggiunge, facendogli esplodere la testa (piena di fuochi d’artificio), più bella sarà l’estate, almeno questo è ciò che narra la leggenda. La parola “Böögg” sembra essere imparentata con l’uomo nero e altri mostri immaginari come il babau o il lupo cattivo. A Zurigo, il “Böögg” simboleggia l’inverno e bruciandolo, si vuole scacciare la brutta stagione, quest’anno particolarmente lunga, nevosa e rigida, dando il benvenuto alla primavera. Durante l’evento, gruppi di cavalieri di alcune delle corporazioni cavalcano attorno al fantoccio accompagnati dalla musica di un’antica marcia dei cacciatori fino all’esplosione, con un grande boato, del pupazzo.

Da oggi si può “scommettere”, nel vero senso della parola, sulle previsioni della prossima estate. Chi indovinerà, prevedendo in quanti minuti esatti esploderà la testa del pupazzo, potrà vincere un pernottamento (valido solo per un week-end) nell’hotel 5 stelle Widder e una cena per due persone al ristorante dell’Hotel. Inoltre i vincitori parteciperanno ad una visita guidata di Zurigo e delle sue corporazioni e avranno in omaggio una ZurichCard. Dal 2° al 10° premio in palio ulteriori ZurichCard da 72 ore.

Zurigo

Al centro dell’Europa e della Svizzera, affacciata sull’omonimo lago, attraversata dal fiume Limmat e attorniata dalle Alpi, Zurigo propone un’offerta unica che coniuga più di 50 musei, oltre 100 gallerie d’arte, boutique di prestigio di stilisti internazionali e zurighesi, numerosi ristoranti e locali trendy in particolare nei vecchi quartieri industriali riconvertiti, intensa vita notturna, avvenimenti per adulti e bambini. Una delle città con la miglior qualità della vita al mondo, Zurigo si raggiunge da Milano in sole 3 ore e mezzo di treno e un’ora d’aereo.