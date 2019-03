Protezione Civile: accordo con Uncem sulla tutela delle aree montane

Promuovere la diffusione della cultura di protezione civile, la conoscenza della pianificazione e dei rischi sui territori montani attraverso lo scambio di esperienze e competenze specifiche, a salvaguardia delle comunita’ e a tutela dell’ambiente naturale. Questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto oggi a Roma tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’UNCEM, l’Unione Nazionale dei Comuni, Comunita’ ed Enti Montani.

L’accordo ha durata triennale ed e’ stato siglato dal Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, e dal presidente dell’Uncem, Marco Bussone, intendendo rafforzare – nell’ambito della strategia nazionale di diffusione delle buone pratiche di protezione civile e di tutela dei territori – le sinergie gia’ in corso tra le due istituzioni, mettendo a sistema strumenti e competenze utili alle attivita’ di previsione, prevenzione e riduzione dei rischi.

Un percorso condiviso – dice una nota della Protezione civile – che vede nella pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile, il fulcro intorno al quale sviluppare e promuovere percorsi di formazione e informazione rivolti ai cittadini e agli amministratori, anche attraverso l’uso di piattaforme digitali e la costituzione di gruppi comunali e sovracomunali di volontariato organizzato, a servizio delle comunita’ e dell’intero Servizio nazionale della protezione civile.

“Il protocollo firmato oggi – dichiara Borrelli – riveste un’importanza strategica perche’ permette di strutturare e implementare, attraverso azioni concrete, attivita’ funzionali e propedeutiche alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi sui territori montani, in particolare del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi”. Il Capo del Dipartimento a margine dell’incontro ha sottolineato l’importanza che la pianificazione locale di protezione civile e il volontariato organizzato rivestono per l’intero Sistema di protezione civile, anche in termini gestione e superamento degli eventi emergenziali.

A sua volta il presidente dell’Uncem, Bussone, ha rilevato “proseguiamo e rafforziamo un importante lavoro con il Dipartimento che potra’ portare gia’ nei prossimi mesi a intensificare la formazione per sindaci e amministratori di Comuni, Unioni montane, Comunita’ montane”. Gli Enti locali nel nuovo Codice della Protezione civile “hanno un ruolo decisivo. I nostri paesi, i borghi sono culla di un virtuoso e prezioso volontariato che tiene in vita le comunita’ e le rende piu’ forti, resilienti, di fronte a calamita’ ed eventi eccezionali. Uncem – ha aggiunto Bussone – agevolera’ processi di interazione con il Dipartimento e le Regioni, tra Enti e associazioni, generando coesione, anche con uno sguardo aperto alle trasformazioni dovute al digitale, all’innovazione, con tutti gli strumenti per informare i cittadini e fare prevenzione, oltre che nuova cultura della Protezione civile nelle scuole dei territori e tra le comunita’ che vivono nei Comuni di Appennini e Alpi”.