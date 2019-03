Protezione delle Piante: la Riunione annuale della Commissione per le Misure Fitosanitarie ad Aprile a Roma

Dal 1 al 5 aprile, la Commissione sulle Misure Fitosanitarie (CPM), l’organo di governo della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante (IPPC), terrà la sua riunione annuale presso la FAO a Roma. Durante i lavori si trarrà un bilancio sullo stato della salute delle piante e della protezione fitosanitaria e si adotteranno nuovi standard internazionali volti a impedire il diffondersi di parassiti – incluso protocolli per bloccare infestazioni devastanti come quella della Xylella fastidiosa e della mosca orientale della frutta.

Si stima che a livello globale le infestazioni causino una perdita che va dal 20 al 40 percento della produzione, mentre le malattie delle piante causino ogni anno un danno all’economia globale di circa 220 miliardi di dollari.

L’IPPC è l’unico organo internazionale deputato a stabilire e implementare standard fitosanitari per proteggere le piante da infestazioni e malattie, e a garantire la sicurezza del commercio di vegetali, riconosciuto dall’Accordo SPS dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e dai governi di tutto il mondo.

La 14ma sessione della Commissione adotterà:

Un nuovo standard per fornire indicazioni su tecniche migliorate di fumigazione per il controllo di infestazioni regolamentate – questo per rispondere alle crescenti preoccupazioni riguardanti pratiche di fumigazione che possono risultare dannose per la salute umana e per l’ambiente.

Diagnostica dei protocolli su procedure e metodi per la diagnosi di sei parassiti, incluso la Xylella fastidiosa -un batterio che si sta diffondendo sempre di più e che attacca colture economicamente rilevanti come olivi, agrumi, susini e viti- e la mosca orientale della frutta (Bactrocera dorsalis) che ha colpito coltivazioni di avocado, banane, guaiava e mango in almeno 65 paesi in Africa sub-sahariana e in Oceania.

La Commissione discuterà l’ideazione di standard e percorsi volti a sostenere la stesura di regole base per l’entrata nel commercio di commodities da parte dei paesi, con lo scopo di fornire nuove opportunità ai paesi in via di sviluppo.

Durante la settimana di lavori, si discuteranno le cosiddette High-throughput sequencing (HTS) technologies per la identificazione di parassiti regolamentati e si produrranno raccomandazioni per i paesi che scelgono di utilizzare tali tecnologie ancora nelle prime fasi di sviluppo.

Ai lavori parteciperanno inoltre gli attori principali del settore della regolamentazione e dell’industria del trasporto marittimo con container, per discutere modi per ridurre i rischi presentati dalle infestazioni durante il loro trasporto via container.