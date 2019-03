Pulito, sostenibile, sicuro ed efficace: il futuro del trasporto marittimo nel Mar Adriatico

Migliorare e rafforzare il trasporto marittimo è una delle soluzioni disponibili per la comunità internazionale per ridurre le emissioni di CO 2 del settore della mobilità. Di recente inoltre, un Regolamento dell’Unione europea obbliga le grandi navi a un dettagliato monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle proprie emissioni di CO 2 (Regolamento europeo 757/15 MRV – Monitoring, Reporting, Verification delle emissioni di CO 2 ). Il progetto GUTTA utilizzerà i dati di bordo sulle prestazioni delle imbarcazioni e le previsioni meteo-marine per la realizzazione di uno strumento ad hoc in grado di ottimizzare le emissioni delle imbarcazioni.

Le attività del progetto hanno avuto inizio a Lecce, dove dal 6 all’8 marzo si è svolto il kickoff meeting del progetto. L’evento è stato preceduto dalla conferenza dal titolo “Towards a sustainable Adriatic transportation” dove, con il contributo di esperti internazionali di enti pubblici e privati, si è fatto il punto sulle intersezioni fra ricerca, innovazione e società per una crescita sostenibile dell’economia e dell’ambiente marino dell’Adriatico.

“Il progetto GUTTA ha le potenzialità di contribuire alla decarbonizzazione del trasporto marittimo tra Italia e Croazia”, ha affermato Gianandrea Mannarini, coordinatore di GUTTA. “La sua partnership è la perfetta espressione del cosiddetto modello della tripla elica, dal momento che il consorzio riunisce attori del mondo accademico, delle imprese e delle istituzioni pubbliche. GUTTA si impegnerà nel comunicare i propri risultati al pubblico generico, con un’attenzione particolare ai giovani cittadini dell’Unione europea di Italia e Croazia, ai professionisti del settore marittimo e alla comunità scientifica di università ed enti di ricerca.”

“L’associazione ‘CSA Mare Nostrum’ influenza le politiche e le normative europee e nazionali attraverso i suoi Gruppi di Lavoro e i suoi Comitati”, ha dichiarato Sandro Vidas, Direttore di Mare Nostrum. “A tale proposito, CSA Mare Nostrum sta attivamente fornendo al progetto GUTTA le competenze per l’implementazione del Regolamento MRV. In particolare, uno dei membri dell’associazione, il Registro delle navi croato (Croatian Register of Shipping), avrà l’incarico di fornire servizi di verifica efficienti, flessibili e altamente competitivi per le compagnie di navigazione”.

“Siamo molto interessati ai risultati che verranno fuori dal progetto GUTTA per almeno due motivi”, ha detto Miguel Madeira in qualità di membro dell’Advisory Board del progetto per conto dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA). “Con il proseguire delle attività del progetto, vogliamo invitare tutti gli armatori a comunicare le emissioni di CO 2 delle proprie navi a livello europeo. In secondo luogo, sarebbe molto interessante vedere come i risultati del progetto potrebbero essere applicati e utilizzati anche nel contesto di altre regioni marittime europee”.