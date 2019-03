Rapporto globale sulle crisi alimentari 2019: il 2 Aprile un evento ad alto livello sulla prevenzione delle crisi future

Gli ultimi dati su quante persone nel mondo soffrono di fame acuta saranno resi noti martedì 2 aprile 2019 a Bruxelles, al lancio dell’edizione di quest’anno del Rapporto globale sulle crisi alimentari.

Il Rapporto Globale mette insieme dati e analisi, regionali e nazionali, per presentare l’ultimo quadro globale sull’insicurezza alimentare e nutrizionale acuta, le sue tendenze ed i fattori determinanti. Si tratta di un’importante pubblicazione globale che fornisce agli operatori umanitari e agli addetti allo sviluppo informazioni essenziali per la loro programmazione e per le politiche e le decisioni in merito ai finanziamenti.

Il rapporto sarà presentato nel corso della sessione di apertura dell’evento ad alto livello di due giorni dal titolo “Cibo e agricoltura in tempi di crisi” ospitato dalla Commissione europea a nome della Rete globale contro le crisi alimentari. I partecipanti discuteranno una serie di approcci e soluzioni per prevenire e affrontare le crisi alimentari e tracceranno una road-map per un’azione congiunta dei partner della rete per gli anni a venire.

La rete globale è una partnership di organizzazioni che lavorano per combattere la fame rafforzando i legami tra organizzazioni umanitarie e di sviluppo. Tra i partner figurano, tra gli altri, l’Unione Europea, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e il Programma Alimentare Mondiale (WFP).

All’evento parteciperanno oltre 400 persone tra cui rappresentanti di governi, organizzazioni non governative, organizzazioni regionali e internazionali, organizzazioni di agricoltori, mondo accademico e settore privato.