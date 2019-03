Renault e Led By Her insieme per supportare le donne vittime di violenza

La Fondazione Renault che si occupa di promuovere l’integrazione e la mobilità sostenibile firma una partnership con l’associazione Led By HER.

Creata nel 2014 da Chiara Condi, l’associazione si impegna a supportare donne sopravvissute a situazioni di violenza nello sviluppo dei propri progetti imprenditoriali. Grazie ad un ecosistema imprenditoriale, business school e imprese, nonché a una comunità composta da ben 2.500 membri e 300 volontari in Francia, Led By Her offre a queste donne un nuovo inizio che parte proprio dai loro progetti.

La collaborazione andrà avanti per tre anni e si sostanzierà nell’aiuto finanziario che Renault fornirà all’associazione per contribuire allo sviluppo dell’imprenditoria femminile ma non solo, sono previste infatti giornate di impegno solidale in cui collaboratori del gruppo Renault condivideranno le loro competenze professionali con l’associazione

Chiara Condi, Fondatrice e Presidente di Led By Her:

«La vocazione di Led By Her è quella di rispondere alle esigenze delle donne, che si trovano in situazioni di precarietà, di essere accompagnate e guidate nella creazione delle loro start-up. Per i nostri partner, come il Gruppo Renault, proporre ai propri collaboratori di condividere le loro competenze mediante iniziative di mentoring o, in modo più puntuale, nel corso di hackathon, dimostra la loro capacità di svolgere un ruolo che vada oltre le proprie mura per contribuire a costruire

una società in cui l’uguaglianza non sia più una lotta, ma una realtà».

Oliver Faust, Direttore della Responsabilità Sociale d’Impresa e della Fondazione Renault:

«La missione della Fondazione Renault rientra nel prosieguo di Mobilize, la politica RSI del Gruppo a favore dell’integrazione e della mobilità sostenibile. La decisione del nostro comitato di sponsorizzazione, di sostenere Led By HER corrisponde al nostro desiderio di promuovere l’imprenditoria come leva di integrazione delle persone vulnerabili e di aiutare le donne vittime di discriminazioni e violenze sessiste».