Repower all’evento conclusivo del progetto europeo e-MOTICON per il trasferimento delle best practice sulla mobilità elettrica

Repower presenta la propria esperienza in occasione dell’evento conclusivo del progetto europeo e-MOTICON “Mobilità elettrica: un viaggio interoperabile attraverso lo Spazio Alpino” dedicato al tema dell’interoperabilità delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici.

A tre anni dall’apertura dei lavori, la conferenza che coinvolge i principali stakeholder europei della mobilità elettrica, racconterà i risultati di progetto e sarà animato da un’esposizione di mezzi e servizi per la mobilità elettrica in Piazza Città di Lombardia. Inoltre, durante l’evento sarà sottoscritto da tutti i partner il protocollo d’Intesa che identifica i sei pilastri della strategia transazionale condivisa nell’ambito del progetto con lo scopo di attuare azioni omogenee nello spazio Alpino.

Repower si conferma un player di riferimento in questo settore grazie anche ad un benchmark che ha suscitato grande interesse a livello Europeo: il caso Livigno. Grazie alla collaborazione con il Comune Alpino oggi è possibile fare affidamento su una rete di ricarica composta da 16 PALINA, lo strumento di ricarica Repower, intelligente e di design. Di questi punti, 6 sono gestiti direttamente dall’amministrazione comunale che offre, per un periodo inziale, il servizio di ricarica gratuitamente. Il tessuto imprenditoriale locale non è stato da meno, dotando 10 sue strutture con altrettanti strumenti di ricarica. Il quadro si completa con 7 punti di ricarica per i e-bike e due auto elettriche per il Comune di Livigno, di cui una in uso alla polizia locale.

“Il Comune di Livigno conferma la sua vocazione per l’ospitalità e l’innovazione grazie ad una delle reti di ricarica più avanzate al mondo,” ha dichiarato Davide Damiani, responsabile relazioni esterne di Repower Italia. “Oggi questo Comune, grazie alla lungimiranza dei propri amministratori, si fa notare nel panorama delle località sciistiche ad alta visibilità introducendo un servizio di qualità che ha già saputo intercettare nuove tipologie di turisti, sempre più attenti alla sostenibilità. Repower ha saputo mettere a disposizione le proprie soluzioni ricostruendo un ecosistema, flessibile e pratico, in grado di rivolgersi a clienti diversi: dagli e-driver a chi usa le biciclette a pedalata assistita passando per la polizia locale che ora può usare un mezzo 100% full electric”.

Coerentemente con questo approccio organico verso la mobilità elettrica, Repower ha ripresentato da poco la terza edizione del White Paper sulla mobilità sostenibile e i veicoli elettrici. Si tratta di un documento molto aggiornato da cui è possibile ricavare una panoramca sul settore, tracciando le ultime tendenza a livello mondiale.