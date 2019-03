Ribelli e indipendenti: storie di donne rinchiuse nel manicomio di Como

C’è Chiara, internata per depressione. Enrica, legata al letto per placare il suo carattere collerico. Carolina, per la quale si richiede il ricovero all’età di soli 14 anni, perché ritenuta «pericolosa per sé e per gli altri». Sono alcune delle protagoniste della mostra “Donne cancellate. Fotografie di Gin Angri dall’archivio dell’Ospedale psichiatrico San Martino di Como (1882-1948)” che, dopo il successo avuto nell’esposizione al Palazzo del Broletto di Como, arriva a Milano, all’Università di Milano-Bicocca, dal 25 marzo al 20 maggio, presso la Galleria dell’Aula magna (Edificio U6, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, piano terra).

L’inaugurazione ufficiale sarà in Sala Rodolfi (Edificio U6, quarto piano) martedì 26 marzo alle 17.30, seguita da visita guidata. Promossa dal Polo di Archivio Storico (Past) della Biblioteca di Ateneo e dal Centro Aspi (Archivio storico della psicologia italiana), la mostra è stata realizzata dal fotografo Gin Angri che, attraverso lo spoglio di quasi 42mila cartelle cliniche del vecchio manicomio di Como e il riutilizzo delle fotografie e dei documenti in esse contenuti, ha ricomposto la vita e la dignità delle donne ricoverate.

A poco più di quarant’anni dalla riforma Basaglia, che dispose la chiusura dei manicomi, riemergono in 50 pannelli e 140 immagini i ritratti e le storie di donne rinchiuse perché ribelli, troppo precoci o intelligenti, sensuali e disubbidienti, non sottomesse alle violenze fisiche o psicologiche delle famiglie e della società, ma anche perché deboli, indifese o solo povere. Un modo per riflettere, attraverso storie individuali, su come per anni la società ha guardato alla malattia mentale. La mostra rientra tra gli eventi del PhotoFestival di Milano. Martedì 9 aprile visita guidata, con intermezzi della BicOrchestra, l’orchestra di Ateneo.