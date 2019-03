Ricerca, Mattarella: “Gli scienziati un’autentica testimonianza di passione civile”

“Il rigore e la professionalità dimostrati da ricercatrici e ricercatori di altissimo livello, uniti all’impegno di tanti illuminati sostenitori, contribuiscono in misura rilevante al progresso della nostra comunità, oltre a costituire un’autentica testimonianza di passione civile“: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato oggi alla Fondazione Umberto Veronesi, rivolgendosi a 198 scienziati premiati con i grant 2019 dell’ente.

Un pensiero del Capo dello Stato viene rivolto in particolare ai giovani studiosi “che dedicano il loro talento all’approfondimento di discipline e alle attività di laboratorio necessarie per affinare gli strumenti di contrasto a patologie di forte impatto sociale“: a loro il presidente augura “di raggiungere traguardi sempre più elevati e al tempo stesso di tenersi sempre aperti al confronto per condividere le nuove conoscenze e raggiungere così ulteriori obiettivi“. Il Capo dello Stato celebra “l’alta qualità e la vitalità espresse dalla ricerca nel nostro paese, attestate dai successi conseguiti anche in nuovi campi d’indagine“.