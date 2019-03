Rifiuti, incendio in un deposito di un’azienda cartaria a Milano

Un esteso incendio si e’ sviluppato, la scorsa notte, in un’azienda cartaria della periferia milanese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e che stanno ancora operando per lo smassamento di grandi quantita’ di carta e Rifiuti. L’area, infatti, era utilizzata anche come deposito di materiali. La ditta interessata, la Acm, si trova in via Campazzino, nella zona sud della metropoli, al limitare del Parco agricolo Sud Milano, una zona gia’ al centro di problemi ambientali (per la presenza di Rifiuti e carcasse abbandonate dai nomadi e discariche abusive) ed e’ specializzata nel recupero della carta da macero.

Il timore dei vigili, pero’, intervenuti alle 3.15, e’ che al momento dell’incendio, che si sospetta possa essere doloso, vi fossero altri materiali. Si attendono quindi le ispezioni di oggi e le analisi dell’Arpa. Secondo quanto riferito in questura non vi sarebbe alcuna evidenza di situazioni di pericolo per la cittadinanza.

Le informazioni sull’accaduto sono al momento ancora parziali. Non e’ chiaro infatti, oltre all’origine dell’incendio, se esso abbia riguardato la ditta chiusa, o se la fabbrica fosse dismessa o se sia stata interessata un’area piu’ ampia – abbandonata – rispetto all’azienda stessa.

Di certo nessuno e’ rimasto ferito. Anche sul fronte dei materiali presenti si attendono le ispezioni di oggi. Sul posto e’ infatti giunto una gru dotata di ‘ragno’ per sollevare e “smassare” i rifiuti combusti, in modo da capire cosa ci sia esattamente sotto la coltre di materiale bruciato.

“Non sappiamo ancora esattamente cosa troveremo – hanno spiegato i Vigili del Fuoco – dentro ci sono ammassi di carta ma anche plastica, bancali, amianto e bombole di gpl. Stamani con la luce del giorno capiremo meglio”. Sul posto sono giunti anche l’Ats e l’Arpa per i rilevamenti del caso. Quelli d’urgenza, durante l’incendio, sono stati effettuati nella notte dal Nucleo Nbcr del vigili del fuoco, intervenuto sul posto, i cui esiti non sono noti.