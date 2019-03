Rifiuti, il sindaco Raggi: “Ho chiesto l’intervento dell’esercito per la vigilanza degli impianti”

“Per la sicurezza dei siti di trattamento ho chiesto al ministro dell’Ambiente, della Difesa, dell’Interno, dell’Economia e al Prefetto un rafforzamento della vigilanza anche tramite l’esercito. Non vorremmo che questi incidenti fossero ricorrenti“: lo ha dichiarato il sindaco di Roma Virginia Raggi uscendo da Palazzo Valentini dove questa mattina ha incontrato il prefetto di Roma Paola Basilone per parlare dell’emergenza rifiuti dopo l’incendio al Tmb di Rocca Cencia.

Si tratta del secondo rogo dopo quello che ha interessato l’altro impianto di trattamento meccanico biologico di Ama sulla via Salaria.