Rimangono sole nel bosco per 2 giorni, ritrovate sorelline disperse

“Miracolo” in California: ritrovate le due sorelline, di 8 e 5 anni, che 2 giorni fa si erano perse in un bosco nel nord dello Stato USA.

E’ stato lo sceriffo William Honsal, della contea di Humboldt, a guidare le ricerche a a definirlo un “miracolo“: ha riferito che le piccole Leia e Caroline Carrico “stanno bene“, dopo 44 ore al freddo e sotto la pioggia.

I soccorritori le hanno trovate riparate sotto un cespuglio.

Le bimbe hanno raccontato di aver bevuto l’acqua raccolta sulle foglie e mangiato delle barrette di cereali che avevano in tasca. Sono state trovate a 2,3 km di distanza da casa: hanno raccontato di essersi perse mentre seguivano le tracce di un cervo.

Le sorelline si erano perse venerdì pomeriggio dopo essersi allontanate dalla loro casa a Benbow, nei pressi del fiume Eel: la madre non vendendole tornare aveva dato l’allarme, facendo scattare immediatamente le ricerche.