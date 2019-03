Riparte INGVNewsletter, il racconto della ricerca

Portare il lettore “dietro le quinte” della ricerca: è questo l’obiettivo con cui riparte oggi 27 marzo la Newsletter dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

INGVNewsletter diventa un appuntamento mensile dedicato a tutti, appassionati, curiosi e

professionisti del settore per conoscere i protagonisti delle Scienze della Terra, raccontare il fascino della ricerca e scoprire il cuore dei laboratori scientifici dell’Istituto.

“Questi ultimi tre anni hanno visto un importante cambiamento per la vita dell’INGV”, spiega il Presidente dell’Istituto Carlo Doglioni, “il risanamento del bilancio ha permesso la messa in ruolo di 276 tra ricercatori, tecnologi e personale tecnico-amministrativo. Le sfide scientifiche in corso hanno messo in luce la grande competenza del personale che lavora per i tre Dipartimenti dell’INGV, Ambiente, Terremoti e Vulcani, distribuito nelle nove Sezioni e Osservatori dell’Istituto.

Le donne e gli uomini dell’INGV sono sempre in prima linea con il loro entusiasmo per contribuire alla comprensione dei fenomeni naturali, alla mitigazione del rischio sismico e vulcanico in Italia e per diffondere le conoscenze più avanzate nelle geoscienze. Quest’anno festeggeremo il ventesimo compleanno dell’Istituto, cresciuto nel tempo grazie alle capacità e alle energie di un gruppo forte e coeso”.

La grande passione sarà l’elemento portante attorno al quale si svilupperà, pagina dopo pagina, la nuova Newsletter curata dall’Ufficio Stampa e dal Laboratorio di Grafica.

“L’INGV coltiva progetti molto ambiziosi con l’obiettivo di affrontare alcune delle tematiche più avanzate nel panorama scientifico”, aggiunge il Direttore Generale dell’Istituto Maria Siclari, “INGVNewsletter sarà un’occasione per raccontare questi grandi traguardi, insieme al grande lavoro quotidiano gestionale che sottende l’attività di ricerca e che pone in essere gli strumenti per realizzarla”.

“Racconteremo la ricerca geofisica da un diverso punto di vista. Porremo al centro del nostro racconto le persone che svolgono la ricerca cercando, anche, di far conoscere quelle attività dell’INGV che non sempre trovano spazio sulla stampa”, sottolinea il nuovo Direttore Responsabile della testata, Valeria De Paola, “Useremo un linguaggio semplice con molte interviste ai protagonisti. Desideriamo offrire ai lettori, soprattutto ai giovani, uno strumento per appassionarsi ai risultati scientifici e alle attività dell’Istituto”.