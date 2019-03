A Roma 3mila studenti a scuola d’igiene: lavarsi bene le mani abbatte del 40% il rischio di infezioni

Un corretto lavaggio delle mani? Secondo i dati del Ministero della Salute riduce del 40% la probabilità di contrarre un’infezione. Ed è per questo che una corretta educazione all’igiene personale è fondamentale da subito. Lo sanno bene i 3.000 studenti di oltre 100 classi di terza, quarta e quinta elementare delle scuole di Roma coinvolti nel progetto «Euphidra for Kids». L’iniziativa, ispirata dal marchio Euphidra AmidoMio, è promossa da Zeta Farmaceutici e realizzata da Pleiadi, realtà nazionale che si occupa di divulgazione scientifica in tutti gli ambiti, rendendo temi specifici accessibili ai bambini. «Euphidra for Kids» è un percorso che accompagna gli studenti delle elementari da novembre a fine anno, con oltre 150 ore di laboratori nelle varie scuole.

«Da sempre sosteniamo progetti che hanno al centro la prevenzione – sottolinea Marta Benedetti, Amministratore Delegato Zeta Farmaceutici. – Educare alla salute su diversi temi, compreso quello dell’igiene personale, aiuta a aumentare conoscenza, consapevolezza, rispetto di sé fin da piccoli. Amido Mio è un po’ il simbolo di questo obiettivo aziendale. Da anni i suoi prodotti all’amido di riso sono entrati nella quotidianità di molte famiglie, offrendo un supporto efficace per tutte le esigenze di igiene di bimbi e adulti. Aiuta a trasmettere da genitori a figli, in modo concreto, il valore della salute come piccolo gesto di attenzione quotidiano».

Ed è così che i bambini familiarizzano con l’amido, elemento multifunzionale per l’uomo. Presente in natura e nella vita quotidiana, usato in cucina come in cosmetica, l’amido è il pretesto che porta gli studenti a trattare temi più ampi: la trasformazione della materia e l’igiene personale. L’amido è infatti essenziale per creme e cosmetici che aiutano la pelle a rimanere idratata e, di conseguenza, pulita. Il tutto attraverso il metodo Pleiadi: sperimentando, mettendo le mani in pasta. Un approccio pratico che introduce nelle scuole microscopi e vetrini e porta i giovani studenti a indossare guanti e a comportarsi come piccoli ricercatori.

«L’elemento pratico è fondamentale: ce lo confermano i feedback molto positivi degli insegnanti coinvolti – spiega Lara Pollato, coordinatrice del progetto per Pleiadi –. Per gli studenti indossare il camice, preparare un vetrino e analizzarlo al microscopio è un modo per rendere concrete nozioni che altrimenti rimarrebbero astratte e, allo stesso tempo, è la leva che permette di stimolare la loro curiosità, di entrare nel vivo dell’argomento. Non solo: attraverso l’amido e la sua trasformazione parliamo di igiene, e di quanto sia importante curarla quotidianamente, con piccoli gesti – com’è ad esempio un corretto lavaggio delle mani – ma essenziali».

E proprio all’igiene quotidiana è dedicata la «Giornata mondiale del lavaggio delle mani», che si celebra ogni anno il 5 maggio. Ed è proprio in occasione della ricorrenza che il Ministero della Salute ha fornito cifre relative alle infezioni batteriche, ricordando come il rischio si abbatta del 40% mettendo in pratica accorgimenti quotidiani quali il corretto lavaggio delle mani. Un problema, quello delle infezioni, da non sottovalutare: ogni anno, solo in Italia, ci sono più di 2.000 casi resistenti anche alle cure antibiotiche.