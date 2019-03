Roma: si ribalta trattore a Civitella San Paolo, muore 42enne

Un 42enne è morto questa mattina a Civitella San Paolo, vicino Roma: l’uomo è rimasto schiacciato dopo essersi ribaltato con un trattore nel terreno di proprietà del padre, in località Cava dei Sassi.

I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto i carabinieri di Torrita Tiberina.