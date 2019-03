Salta il tour dei Rolling Stones negli USA: Mick Jagger sta male

Mick Jagger non sta bene e i Rolling Stones annunciano di aver deciso di posticipare il tour ‘Nord Filter‘ in Nord America e Canada che aveva come prima tappa l’Hard Rock Stadium di Miami il prossimo 20 aprile. “Sfortunatamente oggi i Rolling Stones hanno dovuto annunciare il rinvio delle date dei prossimi tour negli Stati Uniti e in Canada“, scrive la band sul proprio profilo facebook, spiegando che a “Mick è stato consigliato dai medici di non andare in tour in questo momento, in quanto ha bisogno di cure mediche” e che è necessario “un completo recupero” per “tornare sul palco il prima possibile“. Poco prima era stato lo stesso Jagger a twittare: “Sono così dispiaciuto per tutti i nostri fan in America e in Canada che hanno comprato i biglietti, odio davvero lasciarli in questo modo. Sono devastato per aver dovuto posticipare il tour, ma lavorerò molto duramente per tornare in pista il più presto possibile. Ancora una volta, enormi scuse a tutti. Mick Jagger“. Il messaggio di Jagger è stato quindi aggiunto al post della band su facebook. Mistero sulle cause della cattiva salute di Jagger e c’è apprensione tra i fan di tutto il mondo.