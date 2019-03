Salvate due tartarughe al largo della Sardegna: stavano male dopo aver ingerito plastica

Stavano male forse per aver ingerito plastica. Due tartarughe ‘Caretta caretta’ in difficolta’ sono state recuperate dalla Guardia costiera e affidate alle cure del personale del Centro Recupero del Sinis di Oristano. Due mezzi della Capitaneria, impegnati nella zona di Villasimius, per la regata velica ‘Melges32‘, sono stati contattati da alcuni diportisti che hanno notato le tartarughe in difficoltà a circa un miglio dalla costa nel tratto di mare compreso tra Torre delle Stelle e Solanas. I mezzi della Guardia costiera hanno raggiunto il luogo e recuperato le tartarughe. Le ‘Caretta caretta’ sono state consegnate al coordinatore dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, Fabrizio Atzori e alla biologa marina Nicoletta Cadoni che le hanno poi affidate al personale specializzato del Centro Recupero del Sinis, Andrea de Lucia e Andrea Camedda. “Gli animali sono stati visitati all’arrivo ad Oristano alla Clinica Veterinaria due Mari – spiegano gli specialisti – e non avendo riscontrato fratture, ferite gravi o lesioni saranno vigilate per i prossimi giorni dal personale specializzato del Cres per monitorare l’eventuale espulsione di plastica, fatto che sta accadendo sempre piu’ spesso in questi ultimi anni“.