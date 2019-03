Salvini contestato in Basilicata, il ministro ai manifestanti: “La mattina meno canne e più uovo sbattuto”

Matteo Salvini in piazza a Marsicovetere per un comizio in diretta streaming viene contestato da un gruppo in protesta. Il ministro dell’Interno incalza i suoi oppositori: “Ragazzi non vi si sente, non ci sono più i contestatori di una volta: la mattina fatevi un uovo sbattuto… Meno canne e più uovo sbattuto!“, ironizza. Al termine del comizio, il vice premier ringrazia tutti, compresi coloro che alzano striscioni di protesta con scritto, tra le altre cose, “aprire i porti“. Salvini continua poi a ‘punzecchiare’ i contestatori e li invita a farsi delle foto insieme. “Mettiamoci destra, perché è lì che nascono le cose interessanti“, sottolinea ironicamente.