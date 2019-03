San Marino dedica a Greta Thunberg il suo “Green festival”

La Repubblica di San Marino intitolerà a Greta Thunberg, l’attivista svedese contro il cambiamento climatico, la prima edizione del suo Green Festival, un evento che punta alla sostenibilità ambientale.

A dirlo è il Segretario di Stato all’Ambiente della piccola Repubblica, Augusto Michelotti. L’evento si terra’ a settembre di quest’anno e sarà la vetrina per una serie di buone pratiche in campo ambientale.

“Sto scrivendo a Greta Thunberg per invitarla alla prima edizione del San Marino Green Festival, che sarà a lei dedicato. La inviteremo ufficialmente perché è un esempio di attivismo ambientale e perché San Marino vuole essere un laboratorio di sostenibilità“, spiega il ministro del Titano.

“San Marino è un modello per la sostenibilità ambientale – aggiunge – stiamo lavorando con lo studio Boeri per il nuovo piano regolare di tutta la Repubblica, e abbiamo intenzione di rendere lo Stato interamente biologico, eliminando anticrittogamici e veleni, non solo nei nostri prodotti ma anche nelle campagne e nelle aree verdi pubbliche e private. Vogliamo diventare un punto di riferimento a livello internazionale per idee positive in campo ambientale”.

San Marino Green Festival, spiegano gli organizzatori, è un momento in cui si incontrano sostenibilità, energie rinnovabili, turismo sostenibile, benessere, arte, mostre, spettacoli. “Abbiamo seguito con attenzione e affetto sin dall’inizio la battaglia della giovane ecologista svedese e ci sentiamo molto vicini a lei – spiega Gabriele Geminiani, ideatore del Festival – Sentiamo una profonda affinità tra ciò che ispira la sua azione e quella che e’ la filosofia dell’evento. Crediamo che una iniziativa del genere possa coinvolgere una vasta platea internazionale perché San Marino puo’ essere un modello di sviluppo”.