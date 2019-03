Please wait...

Rating: 5.0 /5. From 1 vote.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

La richiesta e’ stata localizzata dai vigili del fuoco di Tortoli’, nelle campagne di Baunei, ma dell’uomo e della sua auto, un’Alfa Gt, non c’e’ nessuna traccia.

Un 35enne di Quartu Sant’Elena e’ disperso da ieri sera in Ogliastra. L’uomo ha effettuato una chiamata di soccorso intorno alle 19.30 ai carabinieri per dare l’allarme.

article

1230193

MeteoWeb

Sardegna, uomo disperso a Baunei: ricerche anche con l’elicottero

Un 35enne di Quartu Sant’Elena e’ disperso da ieri sera in Ogliastra. L’uomo ha effettuato una chiamata di soccorso intorno alle 19.30 ai carabinieri per dare l’allarme. La richiesta e’ stata localizzata dai vigili del fuoco di Tortoli’, nelle campagne di Baunei, ma dell’uomo e della sua auto, un’Alfa Gt, non c’e’ nessuna traccia. Su

http://www.meteoweb.eu/2019/03/sardegna-uomo-disperso-a-baunei-ricerche-anche-con-lelicottero/1230193/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2019/02/elicottero-soccorso-alpino-2.jpg

disperso,sardegna

NEWS