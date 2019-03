Sassari: barca a vela si incaglia tra gli scogli di Isola delle Bisce, soccorsi 2 naufraghi

La Guardia Costiera di La Maddalena ha soccorso ieri sera due persone di nazionalità greca che, navigando a bordo di una barca a vela di 13,5 metri, si erano incagliati tra gli scogli in prossimità dell’isola delle Bisce.

A seguito di richiesta di soccorso la Guardia Costiera ha immediatamente disposto l’uscita della motovedetta Sar Cp 870, che si è diretta in zona soccorso a circa 500 metri a nord dell’isola delle Bisce ed ha poi intercettato l’imbarcazione poco dopo le 20. Le condizioni meteo marine avverse hanno complicato le operazioni di soccorso: dopo alcuni tentativi di avvicinamento all’imbarcazione la motovedetta ha dovuto utilizzare una delle zattere di salvataggio in dotazione per il recupero dei naufraghi, che sono stati imbarcati in buone condizioni di salute, e portati in porto a La Maddalena.