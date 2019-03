Oltre un centinaio di giovani si e’ riunito oggi in piazza Santissima Annunziata per il sesto presidio per il clima promosso da Fridays For Future Firenze, a una settimana dal corteo che nel capoluogo toscano ha raccolto oltre 10mila giovani e giovanissimi. Il presidio di oggi e’ stata l’occasione per annunciare i prossimi appuntamenti.

Mercoledi’ 27 marzo, il movimento si riunira’ in assemblea per discutere del progetto dell’ampliamento dell’aeroporto di Peretola dal punto di vista dell’impatto sull’ambiente e sul clima. Inoltre sono gia’ partiti i preparativi per la prossima manifestazione mondiale in programma il 24 maggio.

Uno dei promotori di Fridays for future Firenze, Lorenzo, ha spiegato che “dopo la manifestazione del 15 marzo ci siamo riuniti in assemblea e abbiamo deciso di fare un presidio fisso il venerdi’, qui in piazza Santissima Annunziata o da un’altra parte. Poi nei prossimi giorni lanceremo la prossima manifestazione mondiale in programma il 24 maggio. Quella della scorsa settimana partita da piazza Santa Croce a Firenze, ha aggiunto, “e’ stata una delle manifestazioni piu’ grandi d’Italia, siamo molto contenti di come e’ andata e adesso speriamo che anche la prossima vada cosi'”.